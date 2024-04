Gotha. In Gotha ist am Dienstag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Eine 68-Jährige erfasste ihn beim Ausparken.

Bei einem Unfall in der Gothaer Südstraße ist am Dienstagmorgen ein 73 Jahre alter E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, wollte eine 68 Jahre alter BMW-Fahrerin vor einer Bäckerei auf dem Parkplatz wenden und stieß dabei mit dem Radfahrer zusammen.

Der kam zu fall und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am E-Bike und dem Auto entstand Sachschaden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red