Landkreis Gotha. Ein Hase verursacht einen Unfall im Kreis Gotha. Diebe schlagen auf einer Baustelle zu. Und Vandalen lassen sich an Wahlplakaten aus.

Wahlplakate gestohlen und beschmiert

Ein oder mehrere unbekannte Personen stahlen in der Zeit zwischen Sonntag, 21. April, und Sonntag, 28. April, mehrere Wahlplakate unter anderem in der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße, in Gotha und in Günthersleben-Wechmar.

Wie die Polizei mitteilte, wurden zudem Wahlplakate beschmiert. Die Kriminalpolizei Gotha nahm die Ermittlungen unter anderem wegen Sachbeschädigung auf. red

Hinweise nimmt die Polizei Gotha mit der Bezugsnummer 0110340/2024 unter Telefon: 03621/781 124 entgegen.

Mann weicht einem Hasen aus

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag auf einem Radweg neben der Landstraße 1047. Ein 47-jähriger Fahrer eines E-Bikes fuhr von Kornhochheim in Richtung Apfelstädt, als plötzlich ein Hase den Radweg überquerte.

Laut Polizei wich der 47-Jährige aus und kam daraufhin zu Fall. Der Mann verletzte sich und kam in ein Krankenhaus. Der Hase blieb unverletzt. Am Elektrofahrrad entstand Sachschaden.

Langfinger schlagen in Drei Gleichen zu

Bislang unbekannte Diebe haben von einer Baustelle in Mühlberg mehrere Kartons mit Hausanschlussmuffen im Wert von rund 8000 Euro gestohlen. Den Polizeiangaben zufolge befindet sich die Baustelle in der Straße „Am Burgbach“ Die Tatzeit konnte zwischen Montag, den 29. April, 16 Uhr, und Dienstag, den 30 April, 7.15 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter 03621/7811 24 (Bezugsnummer: 0110753/2024) mit der Polizei Gotha in Verbindung zu setzen.

