Landkreis Gotha. Interessierte können sich durch den Haushaltsplan der Verwaltung klicken. Einnahmen und Ausgaben werden transparent dargestellt.

Mit wenigen Klicks können sich ab sofort Interessierte durch den Haushaltsplan des Landkreises Gotha klicken. Möglich macht dies das Programm „Interaktiver Haushalt.“ Über den Link www.landkreis-gotha.de/politik-verwaltung/kreisrecht/ gelangen die Nutzer unter der Rubrik „Haushaltspläne“ zum interaktiven Haushaltsplan.

Bislang hatte die Verwaltung den Plan als PDF-Datei zur Verfügung gestellt, zusätzlich wurde das fast 660-seitige Dokument auch etwa hundertmal ausgedruckt.

„Der interaktive Haushalt bietet zwei große Vorteile. Zum einen bekommen interessierte Bürgerinnen und Bürger nun mit wenig Aufwand einen verständlichen Einblick in die Finanzen des Landkreises. Zum anderen haben wir damit gleichzeitig ein Tool, um innerhalb der Verwaltung effizient und digital zu arbeiten“, erklärt Landrat Onno Eckert (SPD). „Wir erheben allerdings nicht den Anspruch, das Haushaltsrecht des Landkreises für jeden verständlich zu machen. Der Haushalt bleibt ein komplexes Werk.“

Der Haushalt für 2025 wird bereits papierlos geplant

Kämmerin Franziska May ermutigt dennoch, einen Blick auf die Seite zu werfen. Nutzer finden beispielsweise alle Einnahmen und Ausgaben des Landkreises auf einen Blick und können sehen, in welchen Bereichen Geld eingenommen und ausgegeben werden soll. „Gegenüber dem PDF ist es in der interaktiven Variante möglich, zwischen den Bereichen einfach hin und her zu switchen“, preist May einen Vorteil und kündigt an, dass der gesamte Planungsprozess zum Haushalt 2025 papierlos über den interaktiven Haushalt abgewickelt wird.

Der Landkreis setzt das Projekt im Rahmen der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Interaktiver Haushalt“ zusammen mit den Landkreisen Greiz, Hildburghausen, Nordhausen sowie dem Kyffhäuserkreis und dem Wartburgkreis um. Das Projekt wird zu 100 Prozent vom Land Thüringen gefördert.