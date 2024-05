Patsko Cleskii, Fam Sluon und Vitalii Biella (vorn von links) beladen mit weiteren Mitgliedern der ukrainischen Gemeinschaft in Gotha und den Ukrainefreunden an der Evangelischen Regelschule Gotha einen Hilfstransport für Mensch in dem vom russischen Überfall heimgesuchten Land. © Archiv | Wieland Fischer