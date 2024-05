Landkreis Gotha. Die Polizei Gotha sucht Zeugen nach einem Unfall. Zwei Autos kollidieren und verursachen 10.000 Euro Schaden. Und Diebe suchen eine Baustelle heim.

Ein 74-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Donnerstag, 2. Mai, gegen 12.10 Uhr auf der Salzgitterstraße Richtung Siebleben, als er plötzlich von einem unbekannten Fahrer eines Pkw mit einem Anhänger überholt und dabei gestreift wird. Laut Polizeiangaben fiel der 74-jährige Mann hin und verletzte sich dabei. Der Pkw-Fahrer fuhr unerlaubt weiter.

Hinweise nimmt die Polizei Gotha mit der Bezugsnummer 0113157/2024 unter Telefon: 03621/781 124 entgegen.

Auch interessant

Motorradfahrer bei Unfall im Kreis Gotha schwer verletzt Von red

Diebstahl aus Baucontainer in Gotha

Ein oder mehrere unbekannte Personen brachen in der Zeit zwischen Freitag, 3. Mai, 15 Uhr und Samstag, 4. Mai, 06.30 Uhr einen Baucontainer in der Friedrichstraße in Gotha auf. Laut Angaben der Polizei stahlen die Diebe Elektrogeräte. Die Beute wird auf einen Wert im fünfstelligen Bereich geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Gotha mit der Bezugsnummer 0117330/2024 unter Telefon: 03621/781 124 entgegen.

Auch interessant

Gasleck im Kreis Gotha: Feuerwehr und Polizei im Einsatz Von Peter Riecke

Unfall mit zwei Autos in Hörsel

Eine 50-jährige Autofahrerin fuhr am Montagnachmittag auf der Landstraße 1025 aus Richtung Laucha. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau auf die Bundesautobahn 4 Richtung Dresden fahren, als sie einen 51-jährigen Autofahrer übersah und mit seinem Auto zusammenstieß. Die 50-Jährige musste in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.