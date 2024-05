Kreis Gotha. Ferienfreizeit für Kinder auf dem Pfarrhof Molschleben

Verabschiedung von Erich Eckardt

Seit 24 Jahren war Erich Eckardt ehrenamtlicher Organist in Gotha-Siebleben. Mit seiner Emeritierung als Pfarrer zu Siebleben im Jahr 2000 übernahm er das Amt des Orgelspielers. Bei unzähligen Gottesdiensten und anderen Gelegenheiten spielte er Orgel oder Klavier und bereicherte so das Gemeindeleben musikalisch. Am kommenden Sonntag, 12. Mai, 10 Uhr soll Erich Eckardt im Gottesdienst in den verdienten Ruhestand verabschiedet werden, das teilt Pfarrer Christian Müller mit. red

Was zieht mich hoch? – Die unsichtbare Kraft der Verbundenheit

Clemens-Michael Kluge

Was zieht mich hoch? Als Schulpfarrer bin ich oft dabei, Schülerinnen und Schülern Ereignisse, von denen die Bibel erzählt, zu erklären. Aber nun erklären Sie mal Himmelfahrt! Gar nicht so einfach.

Der Name dieses kirchlichen Feiertages, der auch den kommenden Sonntag Exaudi thematisch noch prägt, birgt ja das Geschehen in sich, um das es geht. Aber ist damit schon alles gesagt? Und entstehen dann nicht doch wieder so merkwürdige Missverständnisse, die uns Jesus eher in die Ferne rücken, als dass er uns vertrauter wird oder bleibt, wie zum Beispiel: Jesus fährt auf einer Wolke in den Himmel?

Ich versuche es dann meist für die Schülerinnen und Schüler zu umschreiben, wie zum Beispiel, dass Jesus aus der sichtbaren in die unsichtbare Welt gegangen ist. Der Gedanke an die Existenz einer unsichtbaren Welt wird meistens recht offen aufgenommen. Interessant, was sich manche dabei alles denken. Kein Gedanke mehr, dass das Wort Himmelfahrt Assoziationen wie an einen Fahrstuhl weckt oder die klassische und meist nicht so hilfreiche Vorstellung, Gott sei „irgendwo da oben“ und wir hier „unten“, unverbunden und damit fern.

Unsichtbare Welt, das ist vielleicht der Hort unserer Träume, die manchmal so geheimnisvoll sind, dass wir uns wundern und doch merken, dass wir gemeint sind. Unsichtbare Welt, der friedvolle und würdige Ort, an den wir unsere Lieben wünschen, die schon aus dieser Welt gegangen sind und wo ihnen kein Leid mehr geschehen kann.

Unsichtbare Welt ist vielleicht auch die Herkunft mancher Bewahrung oder unverhoffter geistiger Stärkung, die wir in unserem Leben erfuhren und die uns ahnen lässt, dass unsichtbare Welt wohl auch göttliche Welt ist, die uns umgibt und viel näher ist als es uns in den meisten Augenblicken unseres Lebens bewusst ist.

Was ist, wenn Jesus in diese, so beschriebene Welt gegangen ist, wenn unten und oben keine Rolle spielen und wir uns auch nicht den Kopf zerbrechen müssen, wie das denn nun vonstattengegangen ist? Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Die Welt, wie sie sich uns dieser Tage bietet, hat vieles, was uns eher herunterzieht.

Ich brauche wohl kaum konkrete Beispiele dafür anführen. Und auch wenn ich wünsche, dass es in Ihrem Leben gerade nicht so ist, weiß ich wohl, was sich alles abspielen kann in einem Menschenleben. Christlicher Glaube an den Auferstandenen und den Erhöhten Jesus Christus ist vor allem dann in Herzen der Menschen lebendig geworden, wenn alle Lebensumstände genau die anderen, die herunterziehenden Argumente boten.

Christlicher Glaube verbindet uns mit dem lebendigen Gott, der uns nicht in der Ferne, sondern in unserem Alltag begegnet und umgibt. Christlicher Glaube vermag uns „hochzuziehen“, im Sinne von aufrichten. Er vermag, uns Stärke und Würde zu verleihen, die es in der Form aus dieser Welt nicht geben kann.

Ferienfreizeit auf dem Pfarrhof Molschleben

Der Kirchenkreis Gotha bietet eine Ferienfreizeit für Kinder auf dem Pfarrhof Molschleben an. Dafür gebe es noch freie Plätze, teilt das Kreiskirchenamt Gotha mit. Verschiedene Angebote warten vom 24. bis 28. Juni auf Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren: Zaubern, Tränke brauen, tanzen und vor allem kreativ sein.

Eine Frühbetreuung ist möglich. Bei der Ferienfreizeit geht es um einen geheimnisvollen Orden, ungewöhnliche Wesen und einen Geheimbund. Das ist die Welt von Filea. Filea kommt von Alpha Karovasi, einem weit entfernten Planeten. In diese Welt können Kinder in Molschleben in der ersten Sommerferienwoche eintauchen.

Die Kosten betragen 30 Euro pro Kind (Mittagessen inklusive) Anmeldung sei bis zum 9. Juni 2024 möglich. Ansprechpartnerin ist Bernadette Rojahn: Telefon: 0173/375 6630; E-Mail: bernadette.rojahn@ekmd.de red