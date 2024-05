Im Rahmen des Bienenschutzprojektes der Firma Durable kam durch den firmeninternen Honigverkauf eine Summe in Höhe von 1500 Euro zusammen. Um mit dem Erlös einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Nachwuchsförderung zu leisten, wurde die gesamte Summe als Spende an die Imkerarbeitsgemeinschaft der Gesamtschule „Herzog Ernst“ in Gotha übergeben. © Stadtverwaltung Gotha | Maik Märtin