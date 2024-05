Gotha. Eine Frau und ein Mann haben in Gotha in einer Drogeriefiliale gestohlen. Die Polizei hat Fotos der beiden Diebe veröffentlicht.

Eine Frau und ein Mann haben bereits am 18. Januar in der Zeit zwischen 17.30 und 17.45 Uhr aus einer Drogeriefiliale in der Schönen Allee in Gotha Kosmetikartikel im Gesamtwert von knapp 1700 Euro gestohlen. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Fotos der Unbekannten hat die Polizei hier veröffentlicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten oder deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0020052/2024) entgegen.

red