Gotha. Attraktives Jobangebot an historischer Stätte in Gotha zu 15 Euro Stundenlohn. Tatkräftige Frauen und Männer gesucht.

Zu den Höhepunkten des Ekhof-Festivals zählt die Kulissenschnellverwandlung der barocken Bühne von 1687, die für den Besucher unsichtbar von Muskelkraft in Gang gesetzt wird. Allein deshalb reisen aus ganz Deutschland Theaterliebhaber an, die diese Verwandlung mit viel Applaus würdigen. Die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha sucht für die Bühnenverwandlung noch tatkräftige Frauen und Männer ab 18 Jahren.

Eine Mitwirkung der Kulissenschieber ist in der Regel zu den Proben und zu den Vorstellungen vom 8. Juli bis 3. August (jeweils ab 17 Uhr) gewünscht. Den Auftakt bildet die Generalprobe „Der Glöckner von Notre-Dame“ am 11. Juli. Die Hilfskräfte erhalten 15 Euro pro Stunde. Als Teil eines bedeutenden Theaterfestivals sammeln sie bei vier Proben und neun Aufführungen mit Kulissenverwandlung praktische Erfahrungen und absolvieren gleichzeitig ein Fitnesstraining an der einzigartigen Kulissenschnellverwandlungsmaschine anno 1687.

Wenn es auf der Bühne im Ekhoftheater donnert, dann wurden hinter der Bühne Steinkugeln in den Donnerschacht der Donnermaschine geworfen. Das ist auch ein Job für die Kulissenschieber. © Stiftung Schloss Friedenstein | Lutz Ebhardt

Wer gerne als Kulissenschieber oder -schieberin beim diesjährigen Ekhof-Festival mitwirken möchte, sollte sich bei Susanne Brumme unter der Telefonnummer: 03621 / 8234-502 oder per Mail an susanne.brumme@stiftung-friedenstein.de melden. Weitere Informationen unter: www.ekhof-festival.de

Das Ekhof-Festival 2024 findet in Kooperation mit der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach und in Zusammenarbeit mit dem Erfurter Theater Waidspeicher statt. Vom 1. Juni zum 29. September sind 26 Veranstaltungen im historischen Ekhof-Theater geplant. Für einige Aufführungen und Konzerte sind noch Restkarten erhältlich. Diese können über www.ticketshop-thueringen.de gebucht werden. Karten gibt es auch im Gothaer Kunstforum in der Querstraße. red/dib

