Landkreis Gotha. Kirche im Kreis Gotha werden vor dem Regen am Wochenende Fallrohre gestohlen.

Die Polizei in Gotha ermittelt zu einem Diebstahl von Kupferfallrohr in Gierstädt. Diebe hatten die Dachrinnenrohre von der St. Bonifatius-Kirche gestohlen. Das Fehlen der Rohre wurde am Freitag vor Pfingsten der Polizei gemeldet.

Die Kirche zählt zu den schönsten Kirchen der Region und liegt am Nordost-Hang der Fahnerschen Höhe, dem Obstgarten Thüringens. Das Gebäude wurde von 1997 bis 2000 saniert.

Der Wert des Beutegutes wird von der Polizei auf rund. 500 Euro geschätzt. In den vergangenen Wochen wurden der Landespolizei Gotha mehrere Fälle von Kupferdiebstahl im nördlichen Ilm-Kreis gemeldet. Erst am Wochenende hatte ein Hausbesitzer in Stadtilm bemerkt, dass die Schellen seiner Kupferfallrohre bereits durchgeschnitten waren. Offenbar sollte ein Diebstahl vorbereitet werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer: 03621/ 78 11 24 (Bezugsnummer: 0127614/2024) entgegen.