Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) will auch in der kommenden Legislaturperiode für Gotha kräftig in die Pedale treten, hier symbolisch auf einem der beiden neuen E-Lastenfahrräder für das Hauptamt und Stadtbauamt der Stadtverwaltung. Fürs Foto hat er den Fahrradhelm abgelegt. © Wieland Fischer / Funke Medien Thüringen | Wieland Fischer