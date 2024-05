Hörsel. Bislang unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus im Kreis Gotha eingebrochen. Dort stahlen sie ein teures Fahrrad aus dem Keller.

Bislang unbekannte Diebe haben in Hörsel ein E-Bike im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatten der oder die Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Pfarrgasse verschafft. Danach begaben sie sich in den Keller und entwendeten das Fahrrad.

Der Newsletter für Gotha Alle wichtigen Informationen aus Gotha, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Tatzeit konnte in den Zeitraum von Donnerstag, dem 23. Mai, 20.30 Uhr, bis Freitag, 24. Mai, 8.30 Uhr, eingegrenzt werden. Die Polizei Gotha sucht nun Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Bezugsnummer 0133165/2024 unter Telefon: 03621/781124 zu melden.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.