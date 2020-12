Artist verkauft Weihnachtsbäume in Gotha

Die Weihnachtsvorstellung des Erfurter Zirkus Busch sind in der Parkstraße in Gotha seit einigen Jahren Tradition. Doch dort wo die Manege stehen sollte, hat Artist Heinrich Frank eine Verkaufsstelle für Weihnachtsbäume eingerichtet. Mit dem Erlös hofft er, den finanziellen Verlust dieser Saison zu lindern. Denn das 20-köpfige Zirkusensemble konnte 2020 kein einziges Mal zusammen auftreten. „Für einen Zirkus ist die Corona-Pandemie eine Katastrophe. Wir haben keinen einzigen Cent durch ein Gastspiel verdient“, erklärt Frank.

Heinrich Frank steht sonst mit einer Comedy-Nummer und Artistik in der Manege. Nun hat er 350 Nadelbäume aus dem Sauerland nach Gotha mitgebracht. Die Hälfte der Bäume wurden ihm von dort gesponsert. Die Not der Beschäftigten in der Veranstaltungsbranche ist bekannt – erst recht, wenn sie wie im Zirkus so gut wie gar keine Einnahmemöglichkeiten haben. Bisher laufe der Verkauf gut, meint Heinrich Frank. Wenn es in diesem Maß mit dem Verkauf weitergeht, überlegt er, einen Nachschub an Weihnachtsbäumen zu kaufen.

Doch die Einnahmen können die leeren Zirkuskassen kaum füllen. Die staatliche Corona-Hilfe, die der Zirkus im Frühjahr in Anspruch genommen hat, etwa 10.000 Euro, war schnell aufgebraucht. Damit wurden zuerst die laufenden Kosten, wie die Versicherungen bezahlt. Doch Kurzarbeit, wie es in anderen Branchen üblich ist, können die Ensemble-Mitglieder nicht beantragen. Einige der Artisten versuchen deshalb im Ausland ihr Glück, wo Zirkusvorstellungen mit Einschränkungen möglich sind. Auch Heinrich Frank würde gern arbeiten, zur Not auch in einer fachfremden Branche. Doch ohne die entsprechende Berufsausbildung sei das schwierig.

Trotz der finanziellen Flaute will Heinrich Frank zum Fest auch wohltätig sein. Sechs Weihnachtsbäume, nach eigenen Angaben deutsche Nordmanntannen aus kontrolliertem Anbau, will der Artist an Bedürftige verschenken.