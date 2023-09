Ateliers öffnen in Gotha und Bad Tabarz

Kreis Gotha. Kunstschaffende aus der Region zeigen Malerei, Schmuck und Grafikkunst zum Tag der offenen Ateliers.

Am Wochenende öffnen wieder Kunstschaffende aus ganz Thüringen die Türen zu ihren Ateliers. Im Kreis Gotha können Besucherinnen und Besucher Malerei, Schmuck, Grafisches, Installationen und Literatur entdecken.

Mit dabei beim Tag des offenen Ateliers ist erneut Rüdiger Franke. In seiner Arbeitsstätte in der Gothaer Roseneggerstraße 8 zeigt er, wie er mit dem Handabrieb, einer Technik des Holzschnittes, Kunst schafft. Drucken wird er am Samstag, 16. September, um 11 und um 15.30 Uhr und am Sonntag, 17. September, um 15 Uhr. Die Druck- und Zeichenräume sind Samstag bis 18 und Sonntag bis 17 Uhr geöffnet.

In der Gothaer Querstraße 24 zeigt Nina Klatt-Starke Schmuck und Carsten Weitzmann Zeichnungen. Gäste sind von 10 bis 17 Uhr willkommen. Am Arnoldiplatz 1 stellt Barbara Klose Malerei und Erzählung vor, ebenfalls von 10 bis 17 Uhr. Isabell Naundorf öffnet ihr Atelier in der Karl-Kornhaß-Straße 10 in Bad Tabarz. Dort zeigt sie am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ihren handgemachten Schmuck. Die „Offene Ateliers“ organisiert der Verband Bildender Künstler Thüringen, um Einblick in die Arbeitsbedingungen und das Schaffen der lokalen Künstler zu gewähren.