Kommentar Auch im Kreis Gotha mangelt es auf dem Land an Alternativen

Ralf Ehrlich meint, der Strukturwandel trifft die Dörfer heftiger. Wenn eine Bankfiliale schließt, bleibt oft nur, kilometerweit zu fahren.

Bankfilialen, Gaststätten, Geschäfte und sogar Handwerksbetriebe schließen. Nicht nur auf dem Land, auch in Städten wie Gotha. Die Auswirkungen spüren die Bewohner kleinerer Gemeinden natürlich heftiger, weil es für sie weniger Alternativen gibt, als für die Menschen in den Städten.

Besonders schwierig ist die Situation für ältere Landbewohner, wenn sie nicht Auto fahren können oder mit der Internet- und Computernutzung Schwierigkeiten haben. Aber das ist der Gang der Dinge und der Wandel der Zeit. Dem kann man sich entgegenstellen oder auch nicht. Vielleicht gelingt es den Mechterstädtern, zumindest einen Geldautomaten zu erkämpfen. Vielleicht wechseln mehr Einwohner dieser Region zu der betreffenden Bank, damit diese mehr Kunden und damit noch einen Grund mehr hat, in Mechterstädt zu investieren.

Im Großen und Ganzen lässt sich die Entwicklung wahrscheinlich nicht aufhalten, die in Richtung der digitalen Welt geht. Und wo Fachpersonal oder Kunden fehlen, wie in der Gastronomie und im Einzelhandel, werden wir uns wohl an mehr Leerstand gewöhnen müssen.