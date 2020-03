Auf dem Hauptmarkt sollen Spezialkörbe Baumwurzeln schützen

Das historische Rathaus von Gotha steht derzeit wie auf einer Insel inmitten der Hauptmarkt-Großbaustelle. Drumherum passiert sehr viel. So hat der Leinakanal, der auf der Ostseite unterirdisch verläuft, das letzte Stück seiner neuen Schutzhülle bekommen, die zur statischen Verstärkung dient. Damit sollen die größeren Lasten, die heutzutage durch Fahrzeuge erzeugt werden, besser verteilt werden, um den 650 Jahre alten Leinakanal auch in den nächsten Jahrzehnten gut zu schützen. Zuvor war das Gewölbe gereinigt und abgedichtet worden.

Der Leinakanal hat eine Schutzhülle bekommen. Foto: Lutz Ebhardt

Fernwärmeleitungen, aber auch Stränge für Wasser und Abwasser, Strom, Gas und Telekommunikation werden verlegt, „was auf der Ostseite des Hauptmarktes eben durch den Leinakanal im Erdreich eine besondere Herausforderung ist“, sagt Denis Steger, der Leiter des Tiefbauamtes der Stadtverwaltung Gotha.

Begleitet werden die Tiefbauarbeiten von Archäologen. Auch das sieht Steger als besondere Aufgabe. „Auf diesem historischen Boden ist natürlich damit zu rechnen, dass sie etwas finden, eine Sensation war bisher aber noch nicht dabei.“ Vor allem würden die Archäologen dokumentieren, was sich unter dem Pflaster und tiefer verbirgt.

Neu in den Boden bringen die Bauleute bei der Sanierung nicht nur moderne Leitungen, sondern auch Wurzelschutzkörbe für die künftigen Bäume auf dem Hauptmarkt. Rund um den Schellenbrunnen ist bereits zu beobachten, wie die schwarzen Teile zusammengesteckt werden. „Diese Vorrichtungen ermöglichen einem Baum bis zu 18 Kubikmeter durchwurzelbaren Raum. Das sind beste Voraussetzungen für eine gute Entwicklung in dieser Innenstadtlage“, sagt Claudia Heß, die Leiterin des städtischen Garten-, Park und Friedhofsamtes.

Das erste Mal würden in Gotha solche Wurzelschutzkörbe eingebaut. „Wir nutzen die Möglichkeit, die wir jetzt haben, auch wenn uns das einen sechsstelligen Betrag kostet“, macht Denis Steger aufmerksam. Das gelte allerdings für insgesamt 18 dieser Vorrichtungen, denn am oberen Hauptmarkt sollen nächstes Jahr 14 neue Winterlinden, gepflanzt werden, und von denen bekommt auch jede einen Wurzelschutzkorb.

Am unteren Hauptmarkt sind die schwarzen Wurzelschützer zusätzlich beauftragt worden. „Ursprünglich wollten wir die Kastanien dort erhalten, aber das hätte nicht funktioniert“, sagt Claudia Heß. Die Wurzeln seien unlösbar mit dem Betonfundament verwachsen gewesen und wären im Zuge der Sanierungsarbeiten zu stark beschädigt worden. Die Kastanien wurden im Januar dieses Jahres gefällt (wir berichteten). „Nun wollen wir dort dieses Jahr noch vier Tulpenbäume pflanzen“, kündigt Claudia Heß an.

Am Rathaus kündet ein Banner davon, dass die Geschäfte trotz Baustelle geöffnet haben und erreichbar sind. Foto: Lutz Ebhardt

Mit den Vorrichtungen bekämen die neuen Bäume nicht nur mehr Raum in einem speziellen Substrat, sondern würden die Wurzeln auch ein wenig gelenkt, um eben nicht wieder mit Beton verwachsen zu müssen. Außerdem wird eine Wasserleitung an alle neuen Bäume geführt. Mit einem Schwallbehälter werde dafür gesorgt, dass immer genug Feuchtigkeit vorhanden ist, ähnlich wie bei einem Blumentopf mit Wasserspeicher. „Ab Mai bekommen die Bäume über die Pferdetränke Leinakanal-Wasser. Zuvor, wenn das nötig ist, Trinkwasser. Das hängt mit der Inbetriebnahme der Wasserkunst Anfang Mai zusammen“, erklärt die Leiterin des Gartenamtes.

Generell laufe die Hauptmarkt-Baustelle sehr gut. „Es besteht zwar erheblicher Koordinierungsaufwand zwischen den beteiligten Firmen sowie Gewerbetreibenden und Anwohnern, aber da leistet das Baustellenpersonal hervorragende Arbeit. Ich bin wirklich hochgradig zufrieden“, sagt Denis Steger.

Probleme würden allerdings Autofahrer bereiten, die sich nicht an die Sperrschilder halten und so teilweise die Baufirmen behindern. Denis Steger: „Dabei sollte es doch in unser aller Interesse sein, dass wir dieses Großprojekt pünktlich 2021 fertig stellen.“