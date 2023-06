Auf den Spuren der Gothaer Loge

Ursprünge und Ziele der Freimaurer in Gotha sowie ihrer Verbindung zu Ägypten zeigt die Jahresausstellung „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha" im Herzoglichen Museum. Der Mumiensarg des Nes-pa-aa aus der ägyptischen Sammlung der Stiftung Schloss Friedenstein ist auch innen bemalt.

Gotha. Führungen geben im Rahmen der Sonderausstellung „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“ Einblicke in die Welt der Illuminaten.

Im Rahmen der Sonderausstellung „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“ gibt es diese Woche zwei Führungen. Beim Rundgang am Donnerstag, 1. Juni 2023, sollen die Besucher Einblick in die Freimaurerei und den Illuminatenorden in Gotha während der Regierungszeit von Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg erhalten. Die Führung beginnt 19 Uhr, der Eintritt beträgt sechs Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Auf die Spuren der Gothaer Loge begibt sich eine Stadtführung am Sonntag, 4. Juni, um 14 Uhr. Sie zeigt freimaurerische Orte in der Stadt Gotha. Treffpunkt ist das Forschungszentrum Gotha, Schlossberg 2. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme kostenlos.