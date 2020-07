Gotha. Wieder Führungen an aufeinanderfolgenden Wochenenden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gotha: Auf den Spuren der Illuminaten durch den Park

Wer immer schon einmal wissen wollte, was Gotha mit dem Illuminatenorden zu tun hat, weshalb der Gründer des Geheimbundes in die Residenzstadt vor Haft und Verfolgung flüchten musste und was nach fast zweieinhalb Jahrhunderten der Gothaer Park über die Illuminaten verrät, der erfährt das bei Sonderführungen durch den Park. Das verspricht Matthias Hey.

Unter dem Titel „Tempel, Sphinx und Illuminaten“ führt der SPD-Landtagsabgeordnete ab Samstag, 8. August bis Sonntag, 6. September, an fünf Wochenenden durch die Garten- und Parklandschaft der Residenzstadt.

Wer dabei sein möchte, benötigt eine Karte. Aufgrund der derzeitigen Hygieneschutzbestimmungen, so Hey, gelte vor allem eins: Keine Karte – keine Führung. Bei großer Nachfrage seien zusätzliche Termine geplant.

Die Karten gibt es kostenlos, am Ende der Führungen freut sich Hey über eine Spende, die zu gleichen Teilen den Orangeriefreunden und dem Freundeskreis der Forschungsbibliothek Gotha zufließen wird. Seit 2009 kamen mit dieser Aktion insgesamt rund 47.000 Euro für die beiden Vereine zusammen. Jetzt peile er die 50.000-Marke an.

Die Karten gibt es ab sofort in Heys Bürgerbüro auf dem Hauptmarkt 36, das Montag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, freitags bis 16 Uhr geöffnet ist, oder unter Telefon: 03621/733 216.