Auf den Spuren der Illuminaten

Gotha. Ab Ende Juli bis September gibt es wieder Führungen durch den Gothaer Park. Besucher können Spannendes über die Illuminaten erfahren.

Was hat Gotha mit dem Illuminatenorden zu tun und warum flüchtete der Gründer des Geheimbundes ausgerechnet in die Residenzstadt. Diese Fragen und viele andere mehr werden bei Sonderführungen beantwortet. Ab Ende Juli bis September führt Matthias Hey an den Wochenenden unter dem Motto „Tempel, Sphinx und Illuminaten“ Besucher durch den Gothaer Park.

Bei den abendlichen Spaziergängen gibt es viel Spannendes und Mystisches über den Geheimbund zu erfahren. Wer dabei sein will, sollte sich bereits jetzt um Karten kümmern, da die Besucherzahl auf 25 Personen begrenzt ist. Die Karten gibt es im Bürgerbüro auf dem Hauptmarkt 36, das montags von 10 bis 18 Uhr und freitags bis 16 Uhr geöffnet ist oder unter Telefon: 03621/733216.

Die Führungen sind kostenlos, doch am Ende freut sich Gothas Kommunalpolitiker über Spenden, die zu gleichen Teilen den Orangeriefreunden und dem Freundeskreis der Forschungsbibliothek Gotha zufließen werden.

Bislang gelang es Hey seit 2009 mit dieser Aktion insgesamt mehr als 60.000 Euro für die beiden Vereine zu sammeln. „Ich freue mich auf die gemeinsamen Spaziergänge und hoffe, dass auch in diesem Jahr viele Spenden zusammenkommen“, sagt Matthias Hey.