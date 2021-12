Auf der Suche nach dem schönstem Baum

Conny Möller über Lichterglanz, bunte Glaskugeln und Traditionen in der Adventszeit.

Weihnachten rückt immer näher und das bedeutet wie in jedem Jahr, es beginnt die Suche nach einem geeigneten Tannenbaum. Man hat schließlich seine Vorstellungen. So sollte er nicht nur gerade gewachsen und dicht mit Tannenzweigen ausgestattet sein, damit man viele bunte Glaskugeln aufhängen kann, sondern er sollte überhaupt der schönste Christbaum sein, den man jemals hatte.

Manchmal bleibt es aber bei diesem Traum, obwohl in unserer Familie immer ein toller Christbaum zum Fest stand. Heutzutage ist die Auswahl an Tannenbäumen riesengroß. Das war früher nicht so. Meine Generation wird sich sicherlich noch gut daran erinnern können, dass man manchmal drei lichte Bäume benötigte, um daraus eine Weihnachtstanne zu formen. Ich werde mich in den nächsten Tagen auf Suche begeben.

Gerade in der schweren Zeit, in der wir uns alle befinden, sollte man auch Advents- und Weihnachtsbräuche aus Kindertagen nicht verzichtet werden. Auch wenn manche Hausgestaltung mit blinkenden oder zahlreichen Lichterketten übertrieben wirken, bringen sie doch auch eine Botschaft mit: Freundlichkeit, Zusammenhalt, Wärme und Nachbarschaftsnähe. In der Corona-Pandemie scheint das allerdings verloren gegangen zu sein.