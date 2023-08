Auf der Suche nach Spuren vor 290 Millionen Jahren

Die diesjährige Sommergrabung am Bromacker war durch Regenwetter bestimmt. Doch das störte das Forscherteam wenig, sie untersuchten Stein für Stein am neuen Grabungsfeld

Tambach-Dietharz. Mehr als 300 Funde von Fossilien haben Wissenschaftler bei ihrer dritten Sommergrabung am Bromacker gefunden.

An der fossilen Fundstelle am Bromacker wurden die Grabungsarbeiten beendet. Trotz wechselhafter und nasser Witterung sind die Forscher mit den Ergebnissen, die sie in ihrer vierwöchigen Grabungszeit entdeckt haben, zufrieden. So wurde ein neues Grabungsfeld eröffnet, um in den Gesteinsschichten weitere Einblicke in das Ökosystem vor 290 Millionen Jahren zu gewinnen. Entdeckt wurden in dem rötlichen Gestein insgesamt 317 Funde.

45 Wissenschaftler und Studierende haben geologische Strukturen, wie Trockenrisse und Regentropfenmarken sowie Spurenfossilien – also Fährten, Grabgangsysteme und Schwimmspuren – und Körperfossilien, zu denen Pflanzen, Insekten, Gliederfüßer und Wirbeltiere zählen, gefunden. Höhepunkt war ein neuer Typ von Grabgangsystemen, die denen heutiger Lungenfische und Amphibien ähneln und die vermutlich als Schutz vor widrigen klimatischen Verhältnissen, wie beispielsweise Trockenheit, dienten.

Pia Kain und Andreas Fiedler sägen eine Gipskappe auf, die einen Fund vom Bromacker schützt, der im vergangenen Jahr entdeckt wurde. Foto: Sophie König

Zudem wurden drei Teilskelette und Knochen von seltenen Ursauriergruppen entdeckt. Diese sollen in den geowissenschaftlichen Werkstätten bestimmt werden. Bis zuletzt blieb es spannend: Kurz vor Ende der Grabung fand das Team Arm- und Fingerknochen von einem unbekannten Ursaurier. Es wurde eine Gipskappe angefertigt, um möglichst das komplette zusammenhängende Skelett zu entnehmen, das nun präpariert wird. „Es ist immer wieder faszinierend, dass in jedem Bromacker-Grabungsjahr so zahlreiche und neuartige Funde gemacht werden. Daher freuen wir uns schon jetzt auf alle zukünftigen und hoffentlich etwas trockeneren Ausgrabungen am Bromacker“, sagt Projektleiter Professor Jörg Fröbisch vom Museum für Naturkunde Berlin.

Wissenschaftler und Studierende suchen nach fossilen Schätzen vor 290 Millionen Jahren. Foto: Ronja Sonnenschein

Eigentlich seien die Sommermonate die beste Zeit für eine Grabung, weil trockene Bedingungen für das Abbauen des Gesteins und das Erkennen kleiner Fossilien optimal sind. Doch in diesem Jahr hat das regenreiche Wetter die Grabungsflächen teils verschlammt. „Dennoch konnten wir an den meisten Tagen arbeiten, teilweise geschützt durch Pavillons“, erklärt der Gothaer Paläontologe Tom Hübner von der Stiftung Schloss Friedenstein.

Rund 1600 Menschen haben den Forschern während ihrer Grabungstätigkeit über die Schultern gesehen. Vor allem Aktionstage für Familien, öffentliche Führungen und die direkte Vermittlung von Inhalten an der Grabungsstelle haben dies möglich gemacht.

Bohrungen am Gallberg

Fortgesetzt hat das Team auch die Bohrarbeiten am Gallberg. Dort fand im letzten Jahr die erste Bohrung am Hainfelsen statt, die eine Tiefe von 250 Metern erreichte. Dabei dringt eine Diamant-Bohrkrone tief ins Gestein ein und fördert eine zylinderförmige Stange an die Oberfläche. Die Gesteinsproben werden dann untersucht. Ziel ist es, die Landschaft und das Klima vor 290 Millionen Jahren und damit auch die Lebensräume der Ursaurier zu rekonstruieren.

Am Gallberg bei Tambach-Dietharz erfolgten die Bohrungen nach Gesteinsproben aus 250 Meter Tiefe. Foto: Anastasia Voloshina

Die Wissenschaftler interessiert vor allem, wo Berge und Tiefländer gelegen haben und wie der Ablagerungsschutt in das Becken gelangte. Zudem gehen sie bei ihrer Forschungsarbeit den Fragen nach, wo Flüsse entsprungen sind und wo sie hinflossen, wie breit und tief sie waren, ob es Klimaschwankungen gab und ob die Flussbecken ständig mit Wasser gefüllt waren oder gar im Sommer austrockneten. Durch die Gesteinsproben erhoffen sie sich Antworten darauf.