Auf ein nettes Wort

Jeder hat so seinen Lieblingsladen, wo er gerne einkaufen geht. Sei es wegen des netten Verkäufers, der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, wenn man etwas nicht findet, oder einfach nur mal, um einen schönen Shoppingtag zu genießen. Natürlich meine ich nicht die riesigen Einkaufsmeilen, die wie Pilze aus dem Boden sprießen, sondern die kleinen Tante-Emma-Läden oder wie neu-deutsch: Einzelhandelsgeschäfte.

Da geht es zumeist noch familiär zu und herrscht eine Ruhe, wenn man die Regale durchstöbert. Zumeist wird dann an der Kasse noch ein Schwätzchen über dies und das gehalten. Aber vor allem ist hier der Kunde noch „König“ und nicht irgendeiner, der die Kasse am Ende klingeln lässt.

Meine besten Beispiele sind mein Bäcker, Käsemann und Obst- und Gemüsehändler. Jeder weiß, was ich haben will. Meistens brauche ich gar nichts mehr sagen, sondern alles wird gleich in die entsprechende Tüte gepackt. Es sei denn, man hat mal Appetit auf etwas ganz Besonders. Probieren steht dabei immer an erster Stelle, und auch hier kann man sich austauschen. Das nenne ich Dienst am Kunden in Perfektion.

Bei einer Internetbestellung muss man darauf verzichten.

Der einzige Vorteil: Man braucht sich mit den Einkäufen nicht abschleppen.