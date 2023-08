Auf Gipfelpfaden und durch den Kurort

Bad Tabarz. Bad Tabarz bietet dieses Woche geführte Wanderungen an

Diese Woche werden im Kurort Bad Tabarz wieder eine Gipfeltour und Ortsführung angeboten. Wanderfreunde können am Donnerstag, 17. August, auf Gipfel steigen. Am Samstag 19. August, geht es durch den Kurort.

Bei der Gipfeltour führen Wanderleiter Olaf Blechschmidt und Hundedame Abby zum Gickelhahnsprung, über Hirschstein und Roten Turm zum Aschenbergstein. Sie verheißt Rundumblicke über den Lauchagrund und einen Wanderweg, der 2022 zum schönsten Deutschlands gewählt worden ist. Das Kuramt empfiehlt für den vierstündigen Ausflug, Wanderrucksack mit Sitzkissen, geschmierte Brote und Getränke mitzubringen sowie wetterfeste Kleidung und robuste Wanderschuhe zu tragen. Los geht es 10 Uhr an der Touristinformation Bad Tabarz, Reinhardsbrunner Straße 39. Die Teilnahme kostet 10 Euro, für Kurkarteninhaber ist die Teilnahme frei.

Die Ortsführung am Samstag, 19. August, beginnt 14 Uhr ebenfalls an der Touristinformation Bad Tabarz. Der Rundgang durch den Ort will eine Vorstellung davon geben, wie das Leben in Bad Tabarz damals war – und zu dem wurde, was heute zu sehen ist. Das Kuramt weist darauf hin, dass die Ortsführung jeden Sonnabend auf dem Plan stehe.