Auf glattem Belag die Stadt hinaus oder hinein

Gotha. Töpfleber Weg für insgesamt 430.000 Euro ausgebaut und offiziell übergeben. Weitere Abschnitte sollen in den kommenden Jahren folgen.

Fahren Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) und Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) bei einem offiziellen Termin Rad, hat das einen guten Grund. So auch am Mittwochnachmittag: Sie haben an der Kreuzung Töpfleber Weg/Siebleber Weg einen neuen Radweg freigegeben. Kreuch ist dazu mit dem E-Bike seines Fahrers Torsten Stein vorgefahren und Zillmann auf einem Rad, das sonst die Politessen der Stadt nutzen. „Ich jogge sonst“, sagt der bekennende Langstreckler.