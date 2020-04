Vera Steinbrenner gab mit ihren Kindern Xenia und Jannik am Ostersamstag ein Konzert vor dem städtischen Pflegeheim in der Pestalozzistraße. Für heute ist ein Geburtstagsständchen geplant:

Gotha. Familie Steinbrenner musiziert am Samstag bereits zum zweiten Mal vor dem städtischen Pflegeheim in Gotha.

Auf Konzert in Gotha folgt Geburtstagsständchen

Für viele war es ein trauriges Osterfest, weil sie ihre in einem Pflegeheim lebenden Angehörigen derzeit nicht besuchen dürfen. So auch die Familie Steinbrenner aus Gotha. Um ihrer Oma Ursel eine Freude zu bereiten, organisierten die Hobbymusiker Vera, Xenia (15) und Jannik (13) ein kleines Konzert vor dem städtischen Pflegeheim in der Pestalozzistraße.

