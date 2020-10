Auf Mann eingeschlagen - über 100 Batterieblöcke, Einspritzdüsen und Räder bei mehreren Einbrüchen gestohlen

Komplettradsatz gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende einen Komplettradsatz Aluminium Felgen/Reifen von einem Mazda CX-5, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Gothaer Rudloffstraße abgestellt war. Das Fahrzeug wurde nach der Demontage auf Steinen zurückgelassen. Bei den Radsätzen handelt es sich um Original Mazda-Räder in der Größe 225/45 R19 sowie Reifen der Marke Bridgestone. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen- oder Fahrzeugbewegungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0238868/2020) entgegengenommen.

Mehr als hundert Batterieblöcke gestohlen

Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Montag, 8.30 Uhr begaben sich Unbekannte zu einer Lagerhalle in der Schwabhäuser Industriestraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Es wurden mehr als hundert Batterieblöcke für Hubwagen und zwei Hubwagen im Gesamtwert von ca. 3.000 Euro entwendet. Ein Batterieblock wiegt etwa 10 kg.

Es werden auch hier Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen- oder Fahrzeugbewegungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0239112/2020 entgegengenommen.

Fabrikneue Einspritzdüsen ausgebaut - Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom 10. Oktober, 13 Uhr, bis Montag, 12. Oktober, 8.45 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses in der Gothaer Harjesstraße und entwendeten fabrikneue Motoreinspritzdüsen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden bei zehn Fahrzeugen der Marke Citroen je vier Einspritzdüsen ausgebaut und gestohlen. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Angaben machen können, wo die Einspritzdüsen aufgetaucht sind, angeboten bzw. verbaut werden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0239094/2020 entgegengenommen.

Auf 21-Jährigen eingeschlagen

Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr wurde in Gotha ein 21-Jähriger leicht verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war er Gast in einer Bar am Coburger Platz und geriet mit einem 26-Jährigen in Streit. In dessen Verlauf soll der 26-Jährige mit einem weiteren Unbekannten auf den 21-Jährigen eingeschlagen haben. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen zu den Tatabläufen und Hintergründen aufgenommen.

Verletzt bei Unfall am Rennsteig

Montag fuhr bei Friedrichroda ein 51 Jahre alter Mercedes-Fahrer gegen 11.20 Uhr auf den Rennsteig und wollte die L 1026 in Richtung einer Gaststätte passieren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Skoda, der aus Richtung Kleinschmalkalden kam. Der 44-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal mit der hinteren Fahrzeugseite des Mercedes. Beide Fahrer blieben unverletzt, die Beifahrerin im Skoda zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Scheiben von Amtsgebäude mit Bierflaschen eingeworfen

Im Zeitraum vom Freitag, 9. Oktober, 13 Uhr, bis Montag, 12. Oktober, 6.45 Uhr, haben Unbekannte zwei Fensterscheiben eines Amtsgebäudes Gothaer in der Straße „Schöne Aussicht“ mit Bierflaschen eingeworfen. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0238790/2020).

Buntmetalldieb

Zeugen meldeten am Samstagmorgen der Polizei, dass ein Mann von einer Baustelle am Gothaer Hauptmarkt Kupferkabel entwendet. Die Polizei kam zum Einsatz, der Sachverhalt bestätigte sich. Die Ermittlungen wegen Diebstahl richten sich nun gegen einen 56-Jährigen aus Gotha

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen