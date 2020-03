Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf Ordnungshüter ist Verlass

Wir erleben derzeit schwierige Zeiten. Doch noch läuft manches ganz normal. Zum Glück! Oder ist das erst die Ruhe vor einem größeren Sturm – in dem Fall noch tiefgreifenderen Einschnitten ins bis dato vertraute Alltagsleben?! Gestern waren die Geschäfte noch auf. Das kann heute ganz anders sein.

Auf der Baustelle Gartenstraße/Moßlerstraße ziehen derzeit Bauarbeiter eine Mauer nach der anderen hoch. Landwirte pflügen und düngen die Felder für die Frühjahrsaussaat.

In der Siebleber Straße soll diesen Freitag ein mobiler Kran gestellt werden. Die Stadtverwaltung teilt in dem Zusammenhang mit, dass mit der Einrichtung der Baustelle „Einschränkungen im ruhenden Verkehr“ erforderlich seien. Will heißen: Es kann dann dort nicht jeder parken. Wer das Fahrzeug am Freitag doch dort abstellt, muss mit einem Ordnungsgeld rechnen.

Genau das hat jetzt der Sohnemann erlebt. Er habe ein Verkehrsschild übersehen, dass in seiner Straße wegen Baumschnitts das Parken vorübergehend untersagt worden war. Prompt hatte er ein Knöllchen an der Frontscheibe.

Auf die Ordnungshüter ist eben selbst in schwierigen Zeiten Verlass. Wer da mit Coronavirus-Ruhe gerechnet hat, wird eines Besseren belehrt.