Aufreger mit der Philharmonie Gotha-Eisenach

Den 150. Geburtstag von Max Reger nimmt die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach zum Anlass, um dem Komponisten ein sinfonisches Denkmal zu setzen. Max Reger war an der Orgel ein unangefochtener Meister seines Fachs – die Anzahl an „Reger-Orgeln“ in Deutschland verdeutlicht dessen künstlerische Exzellenz. Zu den berühmtesten dieser Orgeln zählen jene in Meiningen, Weiden, München und Bad Salzungen.

Im Rahmen des „Max-Reger-Jahrs“ 2023 erinnert das Orchester an den außergewöhnlichen Komponisten. Das Konzert „AufReger!“ wird am Donnerstag, 11. Mai, 20 Uhr im Kulturhaus Gotha gespielt und am Samstag, 13. Mai, 18 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche „St. Simplicius“ Bad Salzungen. Es spielt die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach. Dirigent ist Markus Huber. In Gotha gibt es 19 Uhr eine Konzerteinführung mit Markus Huber.

„Rhapsody in School“in der Margarethenkirche

Zu Gast an der Orgel ist Christian Schmitt. Seit seinem Debüts bei den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle und den Salzburger Festspielen mit Magdalena Kožená zählt Christian Schmitt zu den international gefragtesten Organisten. Christian Schmitt gehört zahlreichen internationalen Wettbewerbsjurys an und engagiert sich für das Musikvermittlungsprojekt „Rhapsody in School“.

Nach seinem Konzert in Gotha und bevor er weiterreist nach Bad Salzungen widmet sich Schmitt einer Herzensangelegenheit. Er bringt im Rahmen des internationalen Projektes „Rhapsody in School“ einer 10. Klasse der Arnoldi Schule Staatliches Gymnasium Gotha „sein“ Instrument näher. Schüler und Künstler treffen sich um 10 Uhr in der Gothaer Margarethenkirche.

