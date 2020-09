Weil es in den Tarifverhandlungen nicht voran geht, ruft die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch, 30. September, in Gotha zum Streik auf. Beteiligen sollen sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Unfallkasse und des Landratsamtes. Eine Kundgebung wird für 8 Uhr vor dem Neuen Rathaus angekündigt.