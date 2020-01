Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auftakt zum Karneval in Catterfeld

Das närrische Treiben in Catterfeld beginnt am kommenden Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr mit der ersten Abendveranstaltung, teilt Bertram Oßwald, stellvertretender Vorsitzender des Faschingsclubs Catterfeld/Altenbergen mit. Daran schließen sich am 8., am 15. und am 22. Februar jeweils um 20 Uhr weitere Abendveranstaltungen an. Der Seniorenfasching ist für den 2. Februar angesetzt, eine Lady’s-Night gibt es am 7. Februar und die jüngsten Karnevalisten feiern Kinderfasching am 9. Februar. Höhepunkt der Saison ist der Rosenmontagsumzug mit einer großen Rosenmontagsparty am 24. Februar. Alle Veranstaltungen finden in der Gaststätte Schillers Höhe in Catterfeld statt.

Tickets für den Fasching in Catterfeld gibt es unter Telefon: 036253/2 58 43.