Aus dem Gothaer Gericht: Vor lauter Arbeit keine Zeit fürs Amt

Rosig ist die finanzielle Situation des Angeklagten keineswegs. Er bezieht Hartz IV und zum Leben bleiben ihm rund 350 Euro monatlich, wie er vorm Amtsgericht Gotha erklärt. Doch die Summe ist nur hypothetisch. Weil seine Wohnung größer ist als ihm der Gesetzgeber zugesteht, muss er zuzahlen. Einen Hunderter kostet ihm das Monat für Monat.

Abzüglich der Nebenkosten bleiben ihm gerade einmal einhundert Euro zum Leben – jeweils bis zum nächsten Zahltag. Damit, versichert er dem Gericht, komme er hin. Arbeit wäre ein Ausweg, doch der bleibt ihm verschlossen. Mehr als zwei Stunden Arbeit am Tag sei ihm vom Arzt nicht erlaubt, bedauert der Angeklagte.

Im August vor zwei Jahren war das noch ganz anders. Da nahm er am 1. des Monats im Norden Thüringens einen Job an, der ihn von acht bis 22 Uhr in Beschlag nahm. Dass er diesen der Agentur für Arbeit hätte melden müssen, ist ihm klar. Er hatte, sagt er, darauf vertraut, dass sein Arbeitgeber ihn abmeldet. Weil der das nicht tat, muss sich der Mann nun vorm Kadi verantworten.

Angeklagter will den angerichteten Schaden begleichen

Die Staatsanwältin wirft ihm vor, sich einen Vermögensvorteil erschlichen zu haben, in dem er andere schädigte. Daraus macht der Angeklagte auch keinen Hehl. Das sei so, da beiße die Maus keinen Faden ab. Dass er auf Postverkehr oder Anrufe hätte zurückgreifen können, weist er nicht von sich. Aber er habe sich eben nun mal darauf verlassen, dass sein damaliger Chef alles Nötige mit dem Amt regelt.

Wie dem auch sei, er ist fest gewillt, den angerichteten Schaden von mehr als eintausend Euro zu begleichen. Da er ohnehin schon bei der Arbeitsagentur zurückzahle und fast schon damit fertig sei, werde er den Auftrag weiterlaufen lassen, verspricht der Angeklagte.

Richterin Ulrike Borowiak-Soika geht auf den Bundeszentralregisterauszug des Angeklagten ein. Der erste Eintrag stammt aus dem Jahr 1975. Sie verzichtet darauf, ihn komplett zu verlesen und beginnt stattdessen mit dem fünftletztem, dem Eintrag Nummer 28. Hier ist der Angeklagte wegen Körperverletzung und Nötigung verurteilt worden, es folgen Computerbetrug, Unterschlagung und versuchte Nötigung. All die auferlegten Geldstrafen habe er längst bezahlt, sagt der Angeklagte, für den diese Dinge Schnee von gestern sind.

Vorstrafen stehen auf der Minusseite des Angeklagten

Aber immerhin spielen sie bei der Strafzumessung durch die Staatsanwaltschaft eine Rolle. Die Vorstrafen stehen auf der Minusseite des Angeklagten, zumal es einschlägige gibt. Als positiv wertet die Staatsanwältin, dass er sich schuldig bekannt und die Beweisaufnahme so deutlich verkürzt hat. Seinem Arbeitgeber die Schuld für die Situation zu geben, hält sie nicht für gerechtfertigt. Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Dafür sei bei der vom Angeklagten angegebenen Arbeitszeit genügend Raum gewesen. Deshalb fordert sie eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je zehn Euro.

Hier meldet sich der Angeklagte zu Wort und fragt an, ob der diese Summe auch abarbeiten könne. Darüber könne er allerdings erst belehrt werden, wenn ein Urteil gesprochen ist, erklärt ihm die Staatsanwältin. Für das braucht Richterin Borowiak-Soika nicht allzu lange Zeit. Sie folgt dem Antrag der Staatsanwältin. Zudem muss der Mann die Verfahrenskosten tragen. Das Urteil ist rechtskräftig.