Aus der Zeit gefallen

Bevor Sturmtief Sabine am Sonntag heran rauschte, war das Wochenendwetter wunderbar und lud zum Ausflug an die frische Luft ein. Auf dem Großen Inselsberg nutzten viele Menschen das in dieser kalten Jahreszeit seltene Erlebnis, im Schnee spazieren zu gehen oder eine Rodelpartie zu unternehmen.

Aber auch auf dem Krahnberg und dem Seeberg bei Gotha und an anderen Orten unseres Landkreises, wie den Drei Gleichen, waren Ausflügler unterwegs. Wer ganz genau hingeschaut hat, konnte in der Natur Interessantes entdecken. Klar, die gelben Winterlinge sind schon länger zu sehen und gehören ja auch bereits in den Januar und Februar.

Dass aber die Märzenbecher nun schon Anfang Februar ihre weißen Blüten mit den grünen Tupfen entfalten, ist wirklich sehr früh und scheint irgendwie aus der Zeit gefallen. Schließlich sollten sie laut ihres Namens im März für Freude und den ersten Nektar für Insekten sorgen.

Nun gab es zuletzt schon etliche Jahre, in denen die Märzenbecher voreilig austrieben, aber so früh wie diesmal habe ich sie wohl noch nie blühen gesehen. Da muss man sich ja sorgen, ob sie überhaupt bis zum März durchhalten und nicht vorher verblüht sind. Ich werde das beobachten – wenn sich der Sturm verzogen hat und Spaziergänge im Wald wieder sicher sind.