Kirchenälteste Gabriele Geisler, Pfarrer Bernd Kramer (Mitte) und Christoph Meixner (Leiter des Thüringischen Landesmusikarchivs Weimar) halten Notenbücher der dörflichen Adjuvanten aus dem 17. Jahrhundert in Dietendorf in Händen. Dank Restaurierung sind sie wieder lesbar und in einer Ausstellung zu sehen.