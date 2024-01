Ausblick: Wie steht es um Investitionen in den Ortsteilen von Gotha

Die Staatliche Grundschule „Erich Kästner“ in Gotha-Sundhausen soll saniert werden. Bereits im März dieses Jahres beginnen die Planungen. (Archivfoto)

Gotha-Uelleben Oberbürgermeister Knut Kreuch aus Gotha informierte beim Ortsteilfrühstück über die bevorstehenden Investitionen in den städtischen Ortsteilen Uelleben, Siebleben, Boilstädt und Sundhausen.

Traditionell treffen sich am Jahresanfang die Ortsteilräte aus Siebleben, Sundhausen, Uelleben und Boilstädt zum Ortsteilfrühstück mit Gothas Stadtoberhaupt und den Beigeordneten. Im Mittelpunkt des Treffens standen die geplanten Investionen der Stadt in diesem Jahr in den vier Ortsteilen. Darüber informierte Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD).

So ist in Uelleben in diesem Jahr angedacht, die Verwaltungsaußenstelle zu einem modernen Ortschaftszentrum auszubauen. Geplant sind hierbei nicht nur Aufenthaltsräume und Stellplätze für die Freiwillige Feuerwehr, sondern auch Räume für den Ortschaftsrat zu schaffen. Der Fördermittelantrag sei bereits gestellt und für die Planungen ständen 30.000 Euro zur Verfügung, betonte Kreuch. Zudem soll die Fahrbahn der Boilstädter Straße in Richtung Tierheim „Arche Noah“ saniert werden.

Gothas Stadtoberhaupt bestätigte den Uelleber Ortsteilräten, dass die Planung für den Dorfteich angestoßen, für die Schwemme Fördermittel beantragt und die Integration des neuen Wohngebietes Priorität haben wird.

Lückenbebauung und neuer Wohnraum auf der Agenda

In Ortsteil Boilstädt muss noch geklärt werden, wo der neue Spielplatz gebaut werden soll. Eine Lösung im Interesse aller sei bereits zum Greifen nahe.

Die Erich-Kästner-Grundschule in Sundhausen steht vor der Sanierung. Im März sollen dazu die Planungsleistungen beginnen. Für die Inselsbergstraße wird ebenfalls an der Planung gearbeitet. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr erhalten am 12. Januar ein neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug im Wert von 405.000 Euro.

Für den Ortsteil Siebleben steht die Lückenbebauung und Schaffung von Wohnraum ganz oben auf der Agenda, gleichzeitig übt die Stadt Druck auf Bund und Land aus, dass die Arbeiten zur Umgehungsstraße zügiger vorangebracht werden. Am Friedhof sollen Instandsetzungsarbeiten vorgenommen werden und in der Grundschule soll die Digitalisierung des Unterrichts mit einer Investitionssumme von 255.300 Euro vorangetrieben werden.

Stadt reagiert auf Bürgerwünsche

Des Weiteren ist die Straßensanierung der Backhausgasse geplant, das betrifft ebenso die Sanierung der Siedlung „Am Peter“. Für beides sollen in diesem Jahr die Planungen laufen. Hier ist eine Komplexmaßnahme vom Zweckverband Wasser/Abwasser, Stadtwerken und Stadt vorgesehen. Erneuert werden soll der Friedhofszaun und der Spielplatz in der Wilhelm-Umbreit-Straße, teilte die Stadtverwaltung mit.

In allen Ortsteilen ist vorgesehen auf den Friedhöfen dem Wunsch der Bürger entsprechend, neue Urnengemeinschaftsgräber zu schaffen. „Neben den zentralen Themen wie kommunale Wärmeplanung oder der Genehmigung von Energiefeldern für Wind und Sonne, sind dies ganz konkrete kleine und große Projekte, die 2024 das Leben in Gotha insgesamt noch schöner, lebens- und liebenswerter gestalten werden“, so Oberbürgermeister Kreuch. red