Demonstration von Reisebussen durch das Regierungsviertel in Berlin.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausfälle bei Reisebus- und Schülerverkehr Kreis Gotha

Die anhaltende Corona-Krise stellt auch Reiseveranstalter und Busunternehmen auch im Kreis Gotha vor eine erhebliche finanzielle Herausforderung.

Mit der Firma Gessert-Reisen und ihrem Chef André Gessert hat sich der Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU) dazu in Finsterbergen über Unterstützungen ausgetauscht. Gessert habe ihm eine Resolution der Bus- und Reisebürobranche mit Anregungen übergeben, berichtet Schipanski. Auch bei der Demonstration von Busunternehmern in Berlin habe der Finsterbergener teilgenommen.

Laut Gessert halte nur der normale Linienbetrieb für den Landkreis das Unternehmen gegenwärtig am Laufen. Zahlreiche Busse für Reise- und Schülerverkehr blieben auf dem Betriebshof stehen.

„Gutscheinlösungen in der Reisebranche sind durch EU-Regelungen nur freiwillig möglich. Daher brauchen wir ein umfassendes Hilfsprogramm für Reiseveranstalter, um auch im nächsten Jahr noch eine Tourismuswirtschaft zu haben“, fordert Schipanski. Die Busreisebranche müsse in die derzeit diskutierten Hilfsprogramme der Bundesregierung mit einbezogen werden. Wie das geschehen könne, dazu werde es im Laufe der nächsten Wochen nähere Informationen vom Bund geben, kündigt er an.