Ausgebuchte Rundgänge im Gothaer Kamelienhaus

Gotha. Mit den Spendengeldern sollen neue Pflanzen gekauft werden. Fast 4000 Euro kommen zusammen.

Erstmalig nach Eröffnung des neuerbauten Kamelienhauses konnten an zwei März-Sonntagen die Gothaer Orangerie-Freunde zahlreiche Gäste zu Sonderführungen und Kaffee und Kuchen begrüßen und dabei blühende Kamelienpflanzen präsentieren. Für die restlos ausgebuchten Rundgänge gaben die Vereinsmitglieder Jens Scheffler und Matthias Hey am vergangenen Sonntag einen Einblick in die Orangeriegebäude und ins neue Kamelienhaus.

Nach dem Verlust des Pflanzbestandes durch einen Virusbefall sind mittlerweile wieder über vierzig hochwertige Kamelien bei optimalen Bedingungen zu bestaunen, viele von ihnen stehen in voller Blüte. Wie es in einer Mitteilung weiter heißt, kamen allein bei den Sonderführungen 2172 Euro Spenden zusammen.

Mit dem Verkauf von Kaffee und Kuchen durch die Orangerie-Freunde und weiteren Spenden, die die Gäste des Nachmittags tätigten, kamen noch einmal 1687 Euro dazu, sodass am Ende 3859 Euro zusammengekommen sind.

Über den großen Zuspruch freuen sich Jens Scheffler und Matthias Hey gemeinsam mit Sabine Ullrich, der Vereinsvorsitzenden der Orangerie-Freunde. Der Erlös wird für den Erwerb neuer Kamelienpflanzen verwendet, etwa vierzig bis fünfzig Pflanzen finden noch Platz.