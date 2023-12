Ausgefallene Müllabfuhr ärgert Anwohner in Gotha

Gotha Schnee behindert das Entsorgungsfahrzeug. Es kann die Straße nicht befahren. Unterschiedliche Aussagen zu einem Ersatztermin.

Auf ihrem Müll bleiben die Anwohner der Sonneborner Straße vorerst sitzen. Zum regulären Abfuhrtermin des Hausmülls sei die Stadtwirtschaft mit ihrem Lkw in der Vorwoche nicht den Berg hochgekommen, berichten Anwohner. Die Folge, die vollen Tonnen stehen noch immer auf dem Gehweg oder wurden auf die Grundstücke geräumt. Noch am Mittwoch waren es fünf nicht geleerte Tonnen, die zur Abholung bereitstanden. „Erst räumt die Stadt die Straße nicht und kommt dann mit ihren Fahrzeugen den Berg nicht hoch“, so eine Anwohnerin. Manchmal sei es im Winter so rutschig, dass nicht mal die Anwohner mit ihren Autos nach oben kommen.

Nächste Leerung regulär drei Wochen später

Auf Nachfrage der Anwohner bei der Stadtwirtschaft, wann denn der Müll geholt wird, hieß es, man soll auf der Deponie Wipperoda anrufen, diese seien für den Müll zuständig. Gotha stelle nur die Fahrzeuge. In Wipperoda bekam eine Anwohnerin die Auskunft, die Stadtwirtschaft stelle keinen Ersatztermin zur Verfügung. Dies bedeutet, dass die nächste Leerung erst am 19. Dezember stattfindet. Die Anwohner sollen, falls es wieder schneit, die Tonnen unterhalb der Sonneborner Straße abstellen, damit sie mitgenommen werden.

Falls die Tonnen überquellen, könne man sich Müllsäcke und die dazugehörigen Vignetten kaufen und den Müll die nächsten drei Wochen sammeln.

Ein solcher Extramüllsack kostet 4,96 Euro. Die normalen Müllgebühren werden auch bei ausgebliebener Entsorgung fällig, so steht es jedenfalls in der Abfallsatzung. Dort ist unter „Störungen in der Abfallentsorgung“ auch zu lesen: „Die unterbliebenen Maßnahmen werden so bald als möglich nachgeholt.“

Wie aus Sicht der Stadt eine bürgerfreundliche Lösung aussehen könnte, wollte unsere Redaktion wissen und bekommen als Antwort Details in Sachen Winterdienst. „Am 28.11.2023 führten wir gemäß unserem Dienstleistungsertrag den Winterdienst durch“, antwortet die Stadtwirtschaft Gotha. Die Mitarbeiter seien ab 4 Uhr im Einsatz gewesen, um die Straße von Schnee und Glätte zu befreien. An diesem Tag hätten die Mitarbeiter mit fortwährendem Schneefall zu kämpfen, der den gesamten Tag über angehalten habe. Zusätzlich hätten Außentemperaturen unter -2 Grad Celsius geherrscht.

Trotz dieser Bedingungen seien die Mitarbeiter mehr als viermal im Verlauf des Tages an der genannten Stelle gewesen, um die Straße von Schnee zu befreien. Die Sonneborner Straße werde mit einer Mischung aus Sand und Salz bestreut, heißt es weiter. Diese Mischung im Verhältnis 5 zu 1 habe sich jedoch als unzureichend erwiesen, um die Straßen vollständig von Schnee zu befreien.

Dieses Mischverhältnis führe eher zu einer leichten Tauwirkung in Verbindung mit abstumpfenden Material, welches bei einer Eisbildung wenig Wirkung hat.

Dennoch seien an dem Tag fast alle Restmüllbehälter bis auf einen geleert worden. „Sobald die betroffene Stelle frei vom Schnee ist, kann man grundsätzlich einen Ersatztermin vereinbaren.“ Offenbar hat die Stadtwirtschaft hier die rechte mit der linken Sonneborner Straße verwechselt. Im unteren Bereich ist die Straße geteilt und ein Teil wurde beräumt.