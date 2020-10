Ausraster hinterm Steuer in der Gothaer Gartenstraße

Das war kein guter Tag für den 26-jähringen Angeklagten. Schon mehrfach hatten ihm Autofahrer die Vorfahrt genommen. Und der Führer eines Lastkraftwagens setzte noch eins drauf: Erst wechselte er in der Gartenstraße in Gotha auf die rechte Fahrspur und zieht dann doch wieder zurück, als ein anderer Fahrer auf das Parkhaus zusteuert. Nur mit einer Vollbremsung sei es dem Angeklagten gelungen, nicht ins Gleisbett zu fahren. Und da, gibt er zu, seien die Pferde mit ihm durchgegangen.

Er überholte den Lieferwagen und hielt schließlich an, um ihn zu stoppen und dem Fahrer gründlich die Meinung zu sagen. Das misslang gänzlich. Der Brummifahrer sah den Audi zu spät und es kam zum Zusammenstoß. 3000 Euro Schaden am Laster, wirtschaftlicher Totalschaden am Auto. Er könne heute nicht mehr sagen, warum er so gehandelt hat, lässt der Angeklagte das Gericht wissen. Außerdem erzählt er, dass der Mann am Steuer des Lastkraftwagens sein Handy am Ohr hatte. Das habe ihn noch zusätzlich auf die Palme gebracht.

Ein Straßenbahnfahrer ohne Führerschein kann nicht arbeiten

Die ganze Aktion hat das Leben des 26-Jährigen gründlich durcheinandergebracht. Weil er für seinen Job als Straßenbahnfahrer einen Führerschein benötigt, hat ihn seine Firma entlassen. Und da er daran selbst Schuld ist, hat ihn die Agentur für Arbeit mit einer Sperre belegt. Er bekommt somit keinerlei Zuwendungen, ist nicht einmal sozialversichert. Wegen der misslichen Lage habe er Privatinsolvenz anmelden müssen.

Doch damit nicht genug. Weil er einem Bekannten sein Auto lieh, von dem er wusste, dass dieser keinen Führerscheins besitzt, schickte ihm das Amtsgericht Gotha einen Strafbefehl ins Haus. 50 Tagessätze zu je 15 Euro soll er zahlen, weil er sich als Halter des Autos strafbar gemacht habe. Das gibt der junge Mann auch zu, schließlich habe er gewusst, dass sein Kumpel den Führerschein hatte abgeben müssen.

Die Staatsanwältin resümiert, dass man die Nötigung nicht vom Tisch wischen könne. Es gebe andere Möglichkeiten, einen Verkehrsrowdy zur Rechenschaft zu ziehen. Selbstjustiz sei die denkbar schlechteste davon. Deshalb müsse dieser Fakt auch geahndet werden. Doch daraus zwingend einen Führerscheinentzug abzuleiten, hält sie nicht für geboten.

Firma will Mann wieder einstellen – mit Führerschein

Deshalb und weil der Angeklagte sich geständig zeigt, fasst sie sich in ihrem Plädoyer kurz. Für beide Delikte fordert sie eine Gesamtstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu je 15 Euro. Außerdem hält sie einen einmonatigen Führerscheinentzug für gerechtfertigt, der allerdings längst abgegolten ist. Die Verteidigerin ist mit der Anzahl der Tagessätze einverstanden, nicht jedoch mit der Höhe der Geldstrafe. Weil ihr Mandant wirtschaftlich am Boden liege, befindet sie einen Tagessatz von acht Euro für gerechtfertigt. Und sie merkt an, dass seine Firma den jungen Mann umgehend wieder einstellen wolle, sobald er den Führerschein zurück hat.

Richterin Wera Luckhardt folgt in ihrem Urteil – zumindest was die Höhe der Tagessätze betrifft – der Verteidigung. Und sie hebt, zur Erleichterung des Angeklagten, den Entzug seiner Fahrerlaubnis auf, so dass er bald seiner Arbeit nachgehen kann. Anklage und Verteidigung verzichten auf Rechtsmittel. Das Urteil erlangt Rechtskraft.