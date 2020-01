Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausschuss berät über Wohngebiet in Friedrichroda

Der Haupt- und Finanzausschuss Friedrichroda kommt am Donnerstag, 30. Januar, um 18.30 Uhr im Rathaus Friedrichroda zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Änderung der Hauptsatzung, eine außerplanmäßige Ausgabe für die Erneuerung der touristischen Software der Stadt, eine Kreditaufnahme der Energieversorgung Inselsberg GmbH im Wirtschaftsjahr 2020, eine Umbaumaßnahme am Sportplatz Friedrichroda sowie der Bebauungsplan für das Wohngebiet Alexandrinenstraße. Das kündigt die Stadtverwaltung in der Einladung zu dieser öffentlichen Sitzung an.

