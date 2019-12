Außergewöhnlich viele Besucher beim Fest zwischen den Jahren

Wenn am Montag, dem 30. Dezember, der zweite Tag des Festes zwischen den Jahren in Friedrichroda wieder beginnt, haben auch die örtlichen Händler etwas davon. Die Stadt ist infolge des kalten, aber sonnigen und trockenen Wetters voller Menschen, die nicht nur aus den Nachbarkreisen, sondern auch aus anderen Bundesländern kommen, wie sich anhand der Kennzeichen vermuten lässt.

Auf dem Kirchplatz vor der Bühne, in der Kirchgasse, in der Schillerstraße und in der Hauptstraße bis auf Höhe des Thüringer Kloß-Theaters ist es ein einziges Kommen und Gehen. Manche schauen sich an den Ständen der fliegenden Händler mit ihren Warenangeboten um. Wo es Leckereien gibt, genießt man plaudernd gemeinsam, oft bilden sich Trauben oder Schlangen. Es sind 44 Stände mit unterschiedlichen Angeboten.

Am Sonntag waren es noch mehr Besucher, nachdem Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) das Fest mit freundlichen Worten auf dem Kirchplatz eröffnet hatte. Zum Andrang am Sonntag hätten zuzüglich zu den Ständen auch geöffnete Läden in der Innenstadt gehört. So die Meinung mancher Besucher und vieler Gewerbetreibenden.

Unternehmer sind sauer aufs Landratsamt

Auch in der Innenstadt des heilklimatischen Kurortes gibt es Leerstände von Ladengeschäften mit großen Schaufenstern in attraktiver Lage. Vereine und Künstler wie Philipp Grüßner engagieren sich mit Zwischennutzungen. Weil nur Umsatz in der Innenstadt deren Flair einem Tourismus-Ort wie Friedrichroda gemäß erhalten kann, hatte der Verein Wirstadt Friedrichroda die Ausnahme der Sonntagsöffnung beantragt.

Vor allem zur Neuen Mitte hin und an der Einmündung zur Schillerstraße drängten sich in Friedrichrodas Hauptstraße die Besucher. Foto: Peter Riecke

Er wurde abgelehnt. So waren am Sonntag an vielen Ladentüren rote Zettel angebracht. „Sehr geehrte Kunden, leider dürfen wir heute unser Geschäft nicht für Sie öffnen. Die Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntags wurde uns, durch das Landratsamt Gotha trotz Beantragung, mit Verweis auf das Thüringer Ladenöffnungsgesetz, nicht erteilt. Schade...“ steht darauf.

Enttäuscht ist man auch im Schuhhaus Schippers, das kürzlich sein 100-jähriges Bestehen feierte. Neben einigen Sätzen des Bedauerns stand am Sonntag dort am Fenster: „Alle Verbote für den stationären Handel... Alle Vergünstigungen für den Online-Handel, so halten wir das Sterben der Innenstädte nicht auf. Wir sind sauer!!! Morgen dürfen wir wieder öffnen!“ Regina Schippers betont gegenüber unserer Zeitung, in diesem Jahr seien die Dezember-Umsätze schwach gewesen, weil die Kunden zu den Weihnachtsmärkten in die großen Städte gefahren sind. Den Sonntag hätten sie deshalb gern noch mitgenommen.

Bürgermeister singt ein Lied im Duett

Das sieht auch Falk Ortlepp, Vorsitzender des Vereins Wirstadt Friedrichroda so. Die Gewerbetreibenden hätten mit den Füßen gescharrt, konnten aber am Sonntag nicht zum Zuge kommen, so der Chef des Vereins. Immerhin hat das Fest seit 26 Jahren Tradition und zieht Menschen auch von weit her an. Das Programm endet mit dem Auftritt des Duos Memories.

Es lohnt länger zu bleiben, denn während der Eisbildhauer Christian Fischer ein springendes Delfin-Paar und ein Nixen-Pferd entstehen lässt, singt Bürgermeister Thomas Klöppel zum Abschied mit Tina vom Duo „Im Wagen vor mir fährt ein schönes Mädchen.“

