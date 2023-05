Ausstellung im blau-roten Container auf dem Gothaer Hauptmarkt

Gotha. „Stolen Memory“ ist zweieinhalb Wochen auf dem Hauptmarkt zu sehen. Die Stadtbibliothek holte die Ausstellung über persönliche Gegenstände von KZ-Häftlingen nach Gotha.

Der letzte Besitz von KZ-Inhaftierten und die Frage, wie es heute noch gelingt, diese sogenannten Effekten an Familien der Opfer zurückzugeben, stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung, die seit Donnerstag in Gotha Station macht. Zu sehen ist die Ausstellung in einem aufklappbaren Übersee-Container am unteren Hauptmarkt. Die Arolsen Archives und die Stadtbibliothek Gotha eröffneten die Open-Air Wanderausstellung „Stolen Memory“ (Gestohlene Erinnerung).

Effekten sind persönliche Gegenstände, die Häftlingen bei ihrer Ankunft in den Konzentrationslagern von den Nationalsozialisten abgenommen wurden. Oft waren es Eheringe, Uhren, Füller oder Brieftaschen mit Fotos. An über 680 Familien konnte seit dem Start der Kampagne 2016 ihr Besitz zurückgegeben werden, heißt es in einer Mitteilung von Arolsen Archives.

Oft waren es Eheringe, Uhren oder Brieftaschen

Die Ausstellung zeigt Bilder solcher Effekten und erzählt vom Schicksal von zehn NS-Verfolgten. Das Ziel der Ausstellung: Unter der Überschrift „Gefunden“ lenkt die Ausstellung den Blick auf Gegenstände, die bereits zurückgegeben werden konnten. Sie berichtet vom Verfolgungsweg der Besitzer und den Rückgaben an ihre Familien.

Mit dem Smartphone können die Besucher Videoporträts aufrufen, in denen Angehörige zu Wort kommen. Unter der Überschrift „Gesucht“ werden Effekten gezeigt, die auf ihre Rückgabe warten. Zur Eröffnung hob Oberbürgermeister Knut Kreuch die Initiative der Stadtbibliothek hervor: „Die Bibliothek ist nicht nur eine Ausleihstation für Bücher, sondern eine Bildungsstätte.“

Ausstellung bis 30. Mai montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr in Gotha zu Gast.