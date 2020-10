Die Gedenkstätte befindet sich in der gleichnamigen Straße in Gotha (Archiv-Foto).

Die Ausstellung anlässlich des 125. Geburtstages von Politiker, Jurist und Hochschullehrer Hermann Brill in der Gothaer Gedenkstätte Tivoli wurde verlängert. Noch bis zum 22. November ist die Schau dienstags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr sowie für Gruppen nach Voranmeldung kostenfrei zu sehen. Brill war in Gräfenroda geboren und in Ohrdruf aufgewachsen.

Anmeldung unter Telefon: 03621/704127