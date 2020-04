Ausstellung in Corona-Zeiten in Bad Tabarz

„Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände!“ Steht auf einem Zettel neben einer Sprühflache am Eingang der Galerie Grahn in Bad Tabarz geschrieben. Auf dem Tresen liegt eine Mundschutzmaske, von Rena Gahn genäht.

Volker Grahn hat sich auf Galerie-Besuch in Corona-Zeiten eingestellt. Diesen Freitag eröffnet er nach Wochen der verordneten Schließung wieder seinen rund 60 Quadratmeter großen Ausstellungsraum, ausreichend für zwei, drei Besucher gleichzeitig. Zu sehen sind 22 Ölbilder des bei Coburg lebenden Malers Gerd Kanz, Jahrgang 1966. Sie korrespondieren mit Keramik-Plastiken von Petra Arndt aus Volkenroda, die schon bei der Vorgänger-Ausstellung zu sehen waren.

Beim Neuling sind die äußeren Rahmenbedingungen grundlegend anders als bei alledem, was Grahn in den mehr 24 Jahren seit Bestehen seiner Galerie gezeigt hat. Wie immer sind die künstlerischen Arbeiten von feinster Qualität. Außergewöhnlich bei der Kanz-Bilderschau – die zweite bei Grahn nach 2000 – ist einmal deren Untergrund. Mit Hammer und Stechbeitel arbeitet Kanz aus einer Holztafel Strukturen und Furchen heraus, um dann mit Farbe, Tempera und Öl Schicht um Schicht aufzutragen. Auf zerfurchter Oberfläche werden so diffuse Effekte erzielt. Seine Arbeiten bilden eine Synthese von Malerei und Bildhauerei.

Das Ungewöhnlich sind vor allem die Begleitumstände in Corona-Zeiten. Die sonst übliche sonntägliche Vernissage fällt aus. Auch eine Finissage werde es nicht geben, sagt Grahn. Ursprünglich sollte die Ausstellung schon Ostersonntag eröffnet werden, erstmals in 24 Jahren an einem Feiertag. Doch dem machte die verordnete Corona-Schließung einen Strich durch die Rechnung. Nun nutzt er gleich die per Erlass gestattete Öffnung von Museen und Galerien.

Ausstellung Gerd Kanz in der Galerie Grahn, Bad Tabarz, Hoffmann-Str. 6, bis 4. Juli, Öffnungszeiten Di –Fr 14 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 13 Uhr, Telefon (036259) 58001