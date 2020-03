Ausstellung in Gotha über ein Leben in fünf Staatssystemen

Eine Ausstellung, die sich dem Leben und Wirken von Hermann Brill widmet, wird am 11. März, um 18 Uhr in der Gothaer Gedenkstätte Tivoli eröffnet.

Brill gehörte zu den bedeutendsten Politikern Thüringens und trat für Menschenrechte, Demokratie und humanistische Bildung ein. Er wurde 1895 in Gräfenroda geboren und lebte in fünf Staatssystemen: im Deutschen Kaiserreich, in der Weimarer Republik, in der NS-Diktatur, in der Nachkriegszeit in Thüringen und in der jungen Demokratie der frühen Bundesrepublik.

Im Februar 1919 wurde der junge Brill in die Gothaer Landesversammlung gewählt. Damit begann eine eindrucksvolle politische Laufbahn. Er war am Entwurf einer neuen Verfassung für den Freistaat Gotha beteiligt. Nach der Gründung des Landes Thüringen zog Brill nach Weimar und nahm sein Amt als Landtagsabgeordneter auf.

Auf Widerstand folgt Gefangenschaft

Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, ging er in den Widerstand, wurde 1938 verhaftet, im Zuchthaus und später im KZ Buchenwald gefangen gehalten. Nach seiner Befreiung wurde er erster Regierungspräsident von Thüringen. Der Wechsel der Besatzung im Juli 1945 änderte daran zunächst nichts, jedoch intervenierte Walter Ulbricht bei der Sowjetischen Militäradministration gegen Brill. Er hatte nicht vergessen, dass ihm Brill 1923 die Gefolgschaft verweigert hatte.

Auf mehr als 20 Tafeln wird die Lebensgeschichte dieses Thüringer Politikers gezeigt, der schließlich gezwungen war, nach Hessen zu gehen und dort in der Regierung weiter arbeitete. Veranstalter ist die Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Thüringen, in Kooperation mit den Vereinen Arbeit und Leben Thüringen, Bildung vereint, Kommpottpora, Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Gotha sowie Stadtgeschichte Gotha. Der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen gibt es im Internet auf www.tivoli-gotha.de.