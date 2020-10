Ausstellung in Gotha: Vom Heilen bis zum Sammeln rund um den Globus

Teile von Stammesritualen aus Afrika, wie geschnitzte Zepter oder ein Häuptlingsstuhl, Figuren von asiatischen Gottheiten, Masken und eine Auswahl seiner Forschungsergebnisse über das Gehirn, das stellt derzeit Professor Werner Schunk im Gothaer Kunstforum aus.

Unter dem Motto „Forschen, Heilen und Sammeln rund um den Globus“ präsentiert der 82-jährige Mediziner seine Welt als Wissenschaftler und Weltreisender. In mehr als 100 Länder führten Werner Schunks Reisen. Dabei standen für ihn immer die Menschen, ihre Lebensweise und Kultur im Mittelpunkt. So besuchte er die Ureinwohner von Papua-Neuguinea, am Amazonas oder auf Madagaskar. Der Gothaer Professor, der in Sundhausen geboren wurde, eine Lehre als Schlosser im Waggonbau absolvierte, bevor er Medizin studierte, erforschte sein Wissen als Arzt natürlich auch bei den Naturvölkern. Schunk zählt zu den Pionieren auf dem Gebiet des Hirnstoffwechsels, die ihm Gastprofessuren am Curie-Institut in Paris und der Universität Neu Delhi einbrachten.

Im nächsten Jahr Reise nach Ostafrika geplant

Der Häuptlingssitz zählt zu den großen Artefakten. Foto: Conny Möller

Seine Forschungsergebnisse sind in aller Welt anerkannt, viele Forscher aus Großbritannien, USA und Schweden teilen seine Erkenntnisse mit ihm. Mittlerweile erforscht er seit vier Jahrzehnten das menschliche Gehirn. Seine Behandlungsmethode ist unter dem Titel „Way of Schunk“ bekannt. So reiste er mehrfach nach Indien und Japan, um dort an Parkinson erkrankten Menschen zu helfen. Durch seine Reisen lernte er viele Völkerstämme kennen, die ihr Leben auch durch Kunst ausdrücken, wie beispielsweise das Schnitzen. Der heute 82-Jährige, der vor zwei Jahren für sein ehrenamtliches Engagement mit der Myconiusmedaille der Stadt Gotha ausgezeichnet wurde, interessiert sich deshalb auch sehr über die vielfältigsten Lebensweisen der Ureinwohner. Seine Neugier ist quasi eine Leidenschaft geworden.

Eigentlich wollte Werner Schunk in diesem Jahr wieder auf Reisen gehen, doch die aktuelle Corona-Pandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Erst Anfang des Jahres war er an der indischen Küste unterwegs. Im nächsten Jahr habe er Ostafrika im Blick. „Es gibt dort noch einige Länder, die ich gern besuchen möchte“, sagt Professor Schunk.

Doch jetzt hofft er, dass sich viele Gothaer seine Ausstellung im Kunstforum anschauen. Aufgebaut wurde sie vom Kurator Jürgen Weis, der sogar ein Bild von ihm gemalt hat. Rund 100 exotische Kunstwerke sind bis zum 29. November auf zwei Etagen des Kunstforums in der Querstraße zu sehen.