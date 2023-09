Ausstellung in Kirche und am Markt in Tambach-Dietharz

Tambach-Dietharz. Künstler wie Gert Weber und Jorge Villalba sowie Mitglieder des Foto- und Keramikclubs präsentieren Arbeiten unter dem Motto „Welt voller Wunder“

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Luthervereins Tambach-Dietharz gibt es eine breitgefächerte Kunstausstellung in Tambach-Dietharz in der Lutherkirche sowie in der Ausstellungshalle am Markt zu sehen.

Künstler wie Gert Weber und Jorge Villalba oder Mitglieder des Foto- und Keramikclubs präsentieren Arbeiten unter dem Motto „Welt voller Wunder“ bis 8. Oktober. samstags und sonntags jeweils 14 bis 18 Uhr ebenfalls am Tag der Einheit.