Gotha. In der Helios-Klinik wird die Schau über dieses besondere Ausflugsziel auf dem Krahnberg ab 4. Februar gezeigt.

Ausstellung über den Gothaer Bürgerturm

Am Dienstag, dem 4. Februar, 11 Uhr, wird in der Helios-Klinik Gotha eine Ausstellung zu zehn Jahren Bürgerturm auf dem Krahnberg eröffnet. Das teilte Reinhard Bechmann vom Verein mit. Der Bürgerturmverein Gotha war am 25. Mai 1998 von 13 Gothaer Bürgern gegründet worden. Sein Ziel: auf dem damals wieder freigegebenen Krahnberg einen Turm zu bauen, der wie einst der Arnolditurm einen Blick auf Gotha, den Thüringer Wald, die Drei Gleichen, die Fahnersche Höhe, den Ettersberg mit dem Glockenturm und den Harz mit dem Brocken frei gibt.

Elf Jahre lang wurden Spenden- und Sponsorengelder gesammelt, bis im September 2008 etwa 90 Prozent der Bausumme zusammengetragen waren. Im September 2008 konnte der Grundstein für den Bürgerturm gelegt werden – im Juni 2009 war die feierliche Eröffnung.

Neben dem Bau des Bürgerturmes sind von diesem Verein mehrere Denkmale im Berggarten wieder aufgebaut oder saniert worden. Seit der Einweihung des Turmes gibt es regelmäßig Feste zum jeweiligen Jahrestag, Laufveranstaltungen rund um den Turm und jährlich am vierten Advent ein Glühweintrinken für einen sozialen Zweck.