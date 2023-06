Auszeichnung für Gothaer Mittelstandsberater

Gotha/Weimar. Der Gothaer BVMW-Kreisverbandsleiter Otto Eismann wurde vom Bundesverband mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet wurde auf der Bundestagung des Wirtschaftsverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), die erstmals in Weimar stattfand, der Gothaer Leiter des BVMW-Kreisverbandes, Otto Eismann, für sein 15-jähriges Engagement als Netzwerker, Lobbyist und Mittelstandsberater für kleine und mittelständische Unternehmen.

Der selbstständige BVMW-Repräsentant bietet Unternehmen und Selbstständigen eine Vielzahl an Möglichkeiten, um untereinander und mit Entscheidern aus anderen Bereichen ins Gespräch zu kommen. „Gut vernetzt zu sein, stellt einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen mit ähnlichen Produkten und Dienstleistungen dar“, sagt Otto Eismann. Ein Beispiel dafür sei der Gothaer Wirtschaftsclub, der vom BVMW gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung gegründet wurde und Bestandteil der Netzwerkarbeit ist.

Ebenso ist der Mittelstandsball in Gotha ein Höhepunkt für die Region. Ein direkter und persönlicher Zugang zu Entscheidungsträgern der Region ist darüber hinaus ein Merkmal Eismanns langjähriger Verbandsarbeit. „Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie wichtig gut funktionierende Netzwerke sind“, so Eismann.