Auszeichnungen für ganz Thüringen werden in Gotha vergeben

Gotha. Die Ehrung für Unternehmer des Jahres findet zum Mittelstandsball das 13. Mal in Gotha statt. Das sind die Höhepunkte des Abends.

Der 13. Mittelstandsball findet am Samstag, den 14. Oktober, 19 Uhr, in der Gothaer Stadthalle statt. Einlass mit dem Empfang der Gäste durch das „Gothaer Liebespaar“ ist bereits um 18 Uhr, so Otto Eismann. Wie der Leiter des BVMW-Kreisverbandes Gotha weiter mitteilt, habe sich der BVMW-Wirtschaftsverband Thüringen nach positiver Resonanz entschieden, dass der Kreisverband Gotha weiterhin jährlich diesen Unternehmerball veranstaltet. Höhepunkte des Abends seien die Auszeichnungen „Erfolgreiche Unternehmensnachfolge“ und „Unternehmer des Jahres“. Diese würden in Gotha für das Gesamtgebiet Thüringen durchführt.

Somit erfolge erstmals wieder die Verleihung des „Thüringer Unternehmer/in des Jahres“. Dieser Ball sei bereits weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt, als eine für den Mittelstand repräsentative Würdigung der Unternehmer. Zusätzlich habe der Ball Bedeutung für die Unternehmensnachfolge, die thüringenweit einmalig geehrt werde.

„Erstmals können wir hier den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow als Ehrengast begrüßen. Weitere Repräsentanten aus Bundes- und Landespolitik und Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und den Verbänden werden erwartet“, so Otto Eismann weiter.