Geis-Azubis mit der Ausbildungsbeauftragten Katrin Scheikel (links) in Ohrdruf vor dem Café am Markt.

Auszubildende tauschen in Ohrdruf Lkw und Büro gegen Backstube

Ohrdruf. Ohrdrufer Geis-Azubis backen im Advent außer der Reihe Plätzchen.

Zur Adventszeit tauschten Azubis von Geis-Eurocargo in Ohrdruf für einen Tag ihren üblichen Einsatzort in Lkws und Büros gegen eine Backstube. Mit Hingabe backten sie im Ohrdrufer Café am Markt mit der Ausbildungsbeauftragten Katrin Scheikel Plätzchen.

Unterstützt wurden sie bei der Aktion vom Konditorfachpersonal des Cafés. Gemeinsam fertigten sie nach alterthüringischer Backkunst mehr als 1000 verschiedene Plätzchen. „Mit solchen gemeinsamen Erlebnissen fördern wir die Sozialkompetenz und den Teamgedanken unserer Azubis“, erklärt Katrin Scheikel. Schließlich gehe es bei der Ausbildung um mehr als die reine Wissensvermittlung.

Von der diesjährigen Back-Aktion sollten ebenso die Geis-Mitarbeiter profitieren – sie erhielten Plätzchen zum Nikolaus.